't Schakeltje viert 50-jarig bestaan in Dilsen-Stokkem

Het schooljaar werd alvast helemaal in de stijl van 50 jaar geleden ingezet. De school keerde terug naar de seventies om de leerlingen te verwelkomen. Met de muziek van de jaren 70 op de speelplaats en leerkrachten in retro-outfits was dit een ludiek begin van het schooljaar.De leerlingen mochten ook kennismaken met enkele spellen uit de oude doos. Om dit feestjaar extra in de aandacht te brengen, werd een feestweekend georganiseerd. “Op vrijdag 16 september ontvingen we het schoolbestuur samen met minister Lydia Peeters, de kersverse directeur van OVSG Walentina Cools, ere-directeur Rob Segers en oud-leerkrachten.Samen met een heleboel andere genodigden die belangrijk zijn voor de dagelijkse werking van onze school, was de academische zitting een mooi eerbetoon aan 50 jaar samen school maken.We mochten voor de muzikale noot tijdens deze zitting rekenen op de harpklas van juf Sonja van de Stedelijke Kunstacademie. Na deze mooie academische zitting met inspirerende speeches werden de gasten verwend met een receptie. Voor de gezellige sfeer hierbij konden we rekenen op de prachtige muziek van de band Fine 5”, zo klinkt het. Op zaterdag 17 september was er een reünie voor de oud-leerlingen. Er kwamen 70 leerlingen een kijkje nemen in de school. Ze kregen de kans om bij te babbelen met leerkrachten en oud-leerkrachten. In de loop van het schooljaar volgen nog verschillende kleine feestmomenten, zowel voor de leerkrachten, de leerlingen als de ouders.