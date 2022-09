Femma Rekem enthousiast over workshop 'Gezond Brunchen'

Na een korte uitleg over gezonde voeding gingen de deelnemers in groepjes van twee aan de slag met de recepten: Chiapudding met vers fruit, granola, pasta met gegrilde groenten, kipfajitas… Er was een grote en plezierige bedrijvigheid in de nieuwe keuken van OC Kleinveld. Na een uitvoerige proefsessie gingen de leden tevreden en voldaan naar huis met nieuwe ideeën om zelf een lekkere en gezonde brunch te maken. Kijk op de website of facebookpagina voor alle activiteiten van Femma Rekem.