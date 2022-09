Meer jongeren met eetstoornis sinds coronacrisis

Sinds de coronacrisis kampen meer jongeren onder de zestien jaar met een eetstoornis. Sterker nog, er is een beperkte groep van zeer jonge tienermeisjes die worstelen met anorexia. Zo ontdekte de Pano-redactie van de VRT.

Uit een rondvraag bij de vijf instellingen in Vlaanderen waar je je kan aanmelden met een eetprobleem, bleek dat sinds de coronacrisis meer jongeren te maken krijgen met een eetstoornis. De leeftijd van degenen die zich aanmelden is de afgelopen tijd ook gezakt. Zo getuigen sommige kinderziekenhuizen over een gemiddelde leeftijd tussen elf en dertien jaar.

LEES OOK. Hoe het komt dat we nog altijd minder gelukkig zijn dan vóór corona

“Jongeren spiegelen zich steeds vroeger aan het ideaalbeeld dat op sociale media wordt verkondigd”, verklaart Koen Albregts van CAW Limburg (Centrum Algemeen Welzijnswerk). “Ze krijgen vaak op jonge leeftijd een gsm en creëren een ongelukkig beeld van perfectionisme. Dit heeft een enorme impact op hun mentaal welzijn.”

Ook de coronacrisis, waarin het leven nog meer online doorging, heeft daartoe bijgedragen. Vele tieners kampten met een moeilijke thuissituatie en bij jongeren die al kwetsbaar waren, namen de problemen toe.

Eetstoornissen hebben dus sterk te maken met het zelfbeeld van jongeren. Naast mentale problemen zoals angst, eenzaamheid en onzekerheid leiden eetstoornissen vaak ook tot conflicten met de sociale omgeving, bijvoorbeeld met bezorgde ouders. “Jongeren groeien en ontwikkelen hun identiteit, maar focussen daarbij soms zo hard op hun uiterlijk en raken daar de weg in kwijt”, aldus Albregts.

LEES OOK. Dochter van Walter De Donder rekent af met anorexia in video en krijgt enorm veel bijval: “Het toont hoe schrijnend de situatie is”