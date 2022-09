Filmmakers Adil El Arbi (34) en Bilall Fallah (36) zijn het wegvallen van hun Hollywoodfilm Batgirl nog aan het verteren. Ze kijken ook naar de toekomst, want hun nieuwe film - het forse oorlogsdrama Rebel - komt eindelijk in de bioscoop en zal ongetwijfeld nieuwe deuren openen. “Met Rebel zitten we op het toppunt van ons kunnen.”