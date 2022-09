OM vraagt bevestiging van straffen in fraudezaak rond Jaak Gabriëls en co

In Antwerpen is woensdag het proces in beroep gepleit rond de valse facturen die de liberale partij Verjonging in Bree, van voormalig burgemeester en minister van Staat Jaak Gabriëls, door onder meer de stad Bree liet betalen. Het openbaar ministerie vraagt grotendeels de bevestiging van de straffen die in eerste aanleg werden uitgesproken: boetes tot 8.250 euro, een symbolische schadevergoeding en een rechtsplegingsvergoeding.

De veroordeelde politici, waaronder Gabriëls zelf en voormalig schepenen Maarten De Ceulaer en Wim De Gendt, tekenden geen beroep aan tegen hun (lichte) straffen in eerste aanleg, de klokkenluider in het verhaal en enkele bedrijfsleiders die aan het systeem zouden hebben meegewerkt deden dat wel. De klokkenluider, die op vraag van Gabriëls en co van 2005 tot 2011 valse facturen uitschreef, meent dat zijn speciaal statuut in het dossier onvoldoende weerspiegeld werd in de veroordeling. De bedrijfsleiders ontkennen dan weer elke betrokkenheid bij de facturen en maken ook gewag van verjaring en/of het overschrijden van de redelijke termijn.

De zaak kwam in 2012 aan het licht. Verjonging had in de jaren voordien schulden openstaan bij een drukkerij rond het drukken van de partijkrant en het promoten van evenementen, en de lokale partij vond er blijkbaar niet beter op dan aan de drukker te vragen die bedragen om te zetten in valse facturen. De facturen werden gericht aan (en voldaan door) de stad Bree, maar ook het OCMW, een rusthuis en een autonoom gemeentebedrijf van Bree, en enkele privébedrijven. Toen Verjonging in 2012 uit het stadsbestuur verdween, stopten de praktijken en stapte de drukker als klokkenluider naar de nieuwe burgemeester.

Het hof spreekt zich op 23 november uit over de zaak.