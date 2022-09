De Pro League maakt zich zorgen over de dalende toeschouwersaantallen. De verzameling van profclubs zette bij monde van CEO Lorin Parys het punt ook al op de agenda van de algemene vergadering. Ook tv-rechtenhouder Eleven Sports ging al in gesprek met de Pro League. Maar hoe zit het met u, onze lezer? Gaat u ook effectief minder of net meer kijken naar het voetbal in de stadions?