Vlaggendansgroep Symbolica verwelkomt nieuwe leden

Ook dit jaar werft Vlaggendansgroep Symbolica uit Genk weer nieuwe jongens aan uit het vijfde en zesde leerjaar. Die komen dan terecht in de jongste vlaggengroep, ook wel de V4 genoemd. Dit jaar gaat de ledenwerving echter veel breder dan alleen de jongste groep. "Over drie jaar vertrekken we op Amerikaanse tournee met de hele groep", zegt Dries Teuwen, de voorzitter van de groep. "De komende drie jaar willen we daarom extra inzetten op ledenweving, zodat we met een grote groep de oversteek over de grote plas kunnen maken."Vlaggendansen is geen alledaagse hobby. Er zijn over heel België maar enkele groepen die dit doen. Het unieke aan Symbolica is dat het een van de enige groepen is die zich beperkt tot alleen kleine vlaggen en dat ze op hedendaagse muziek dansen. "We zien andere vlaggengroepen vaak zwaaien met vlaggen van meters hoog en dansen op volksmuziek", zegt Dries. "Dat doen wij niet. Dat is ook niet zo makkelijk, aangezien de jongste leden slechts 10 jaar oud zijn en zo'n grote vlag weegt wel wat."TourneesDaarnaast heeft de groep op zaterdagen zijn vaste repetitiemomenten in Zaal Bret. Die repetities duren een uurtje voor de twee jongste groepen en anderhalf uur voor de twee oudste groepen. Bovendien betaal je geen lidgeld om je bij de groep aan te sluiten. Symbolica staat niet alleen bekend om zijn unieke manier van vlaggenzwaaien, maar ook voor de Europese tournees die de groep elke zomer maakt. Zo trokken de jongens van Symbolica vorige zomer nog naar Kroatië, nadat ze twee jaar op rij noodgedwongen in eigen land moesten vertoeven door het coronavirus. Over drie jaar vertrekt de groep voor drie weken op Amerikaanse tournee, waar ze grote steden zoals New York en Chicago zullen bezoeken. Jongens die zich willen inschrijven, kunnen terecht op de website www.symbolica.be. Symbolica zal dan met hen contact opnemen om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Wie graag een beter beeld heeft van wat vlaggendans bij Symbolica precies inhoudt, kan altijd terecht op de YouTube pagina van Symbolica.