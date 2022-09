VOORBESCHOUWING. Ronde van Lombardije 2022: al wordt dit Monument in België miskend, ook dit jaar alweer veelbelovend

De Ronde van Lombardije geniet internationaal aanzien en wordt niet voor niets tot de Vijf Grote Wielermonumenten gerekend. Toch wordt “de koers van de vallende bladeren” in België wat miskend. Mede door de datum staat deze koers in de schaduw van die andere Monumenten in het voorjaar, en door de vele horrorcrashes van Belgen in de laatste jaren kreeg hij zelfs een negatieve bijklank. Dat is jammer, want het is ook dit jaar op zaterdag 8 oktober een koers om naar uit te kijken!

Ronde van Lombardije 2022

Wat? laatste eendagskoers in WorldTour

Wanneer? zaterdag 8 oktober 2022, start om 10u05 en aankomst omstreeks 17u

Waar? van Bergamo naar Como

Afstand: 253 kilometer

Het vijfde Monument

De Ronde van Lombardije behoort tot de vijf Monumenten van de koers, een prestigieus lijstje dat in de koers wordt aanzien als het allerhoogste in het eendagswerk behouden het WK. Naast ‘Il Lombardia’ kregen ook Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik die titel. Zij hebben die internationale erkenning te danken aan hun rijke traditie, hun unieke parcours en hun aantrekkingskracht voor het publiek.

Deze Italiaanse klassieker wordt ieder najaar verreden in en rond de regio Lombardije in Noord-Italië, boven Milaan en aan de voet van de Alpen. Omdat de wedstrijd plaatsvindt aan het eind van het wielerseizoen, wordt hij ook wel “de koers van de vallende bladeren” genoemd. Voor velen de laatste kans om te scoren en een uitgelezen gelegenheid om een alles-of-niets-poging te wagen. Het levert vaak een aantrekkelijke koers op.

Wisselend parcours

De organisatie kiest dit jaar opnieuw voor Bergamo als start- en Como als finishplaats, waar dat vorig jaar nog omgekeerd was. De organisatie alterneert daarmee opnieuw tussen beide Italiaanse steden. Er ligt dit jaar ook geen beklimming van de Muro di Sormano in de klassieker.

Het parcours telt 253 km tussen Bergamo en Como. In de laatste 60 km ligt een reeks beklimmingen met eerst de Madonna del Ghisallo en de San Fermo della Battaglia, alvorens een eerste keer aan de finishplaats in Como te passeren. Daarna volgt een lokale lus van 22 km, met de beklimmingen van de Civiglio en binnen de laatste 10 km opnieuw de San Fermo della Battaglia. Vanaf de top van die laatste klim is het nog zo’n 5 km tot de finish.

In België vooral bekend voor... de valpartijen

In het parcours zit dit jaar geen beklimming van de Muro di Sormano, de klim waarop kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in 2020 in de afdaling zwaar ten val kwam. Het zorgde voor huiveringwekkende beelden en Evenepoel hield daar een bekkenbreuk aan over. Een lange revalidatie zou de steile opgang van de jonge kampioen even afremmen, maar gelukkig niet breken. Na de Vuelta en het WK past hij dit jaar logischerwijs voor deze editie - de boog kan niet blijven gespannen staan - maar het is nog één van zijn dromen om hier ooit nog eens revanche te nemen.

Maar Evenepoel is niet de enige belg die in deze koers zwaar ten val kwam, waardoor de Ronde van Lombardije in België zelf een negatieve bijklank kreeg. In 2015 ging toenmalig wereldkampioen (en ex-winnaar, zie lager) Philippe Gilbert onderuit in de toen gevaarlijk natte afdaling van de Muro di Sormano. Hij kwam uiteindelijk vanaf met de schrik.

Jan Bakelants en Laurens De Plus verging het minder goed in 2017: allebei maakten ze een doodsmak in dezelfde bocht in de afdaling van... diezelfde Muro di Sormano. Allebei doken ze het ravijn in en kwamen er niet ongeschonden uit: De plus hield er als bij wonder slechts een klein breukje aan over in de rechterknie, Bakelants was er nog erger aan toe en brak vier ruggenwervels en zeven ribben. Iedereen herinnert nog wel het beeld van Bakelants’ fiets die in de boom hing na de val, en het verlossende duimpje van De Plus:

Nochtans al vele Belgische zeges

Het zorgt dus voor een negatieve bijklank, nochtans waren er al heel wat Belgen succesvol. Goed voor in totaal twaalf zeges. Alleen gastland Italië doet (veel) beter met 69 overwinningen, Fausto Coppi is recordhouder met 5 zeges net na de tweede Wereldoorlog. Uiteraard won ook Eddy Merckx ‘Il Lombardia’, de Kannibaal deed dat twee keer zelfs. Maar ook Roger De Vlaeminck en Philippe Gilbert waren er tweemaal aan het feest.

1917: Philippe Thys

1959: Rik Van Looy

1960: Emile Daems

1968: Herman Van Springel

1969: Jean-Pierre Monseré

1970: Franco Bitossi

1971: Eddy Merckx

1972: Eddy Merckx

1974:Roger De Vlaeminck

1976: Roger De Vlaeminck

1980: Fons De Wolf

2009: Philippe Gilbert

2010: Philippe Gilbert

Zo was het vorig jaar

Met Tim Wellens, Victor Campenaerts en Jan Bakelants kleurden drie Belgen vorig jaar de traditionele lange vlucht. Medefavoriet Remco Evenepoel kwam al vrij snel in de problemen en moest het fel gereduceerde peloton laten gaan op de laatste grote klim van de dag, de Passo di Ganda, waar Tadej Pogacar een aanval van Vincenzo Nibali counterde en daarna solo ging.

Fausto Masnada van Deceuninck - Quick-Step is van Bergamo en kent het parcours dan ook op zijn duimpje: hij reed een indrukwekkende afdaling en kwam met nog 15 kilometer te gaan vooraan zowaar als enige nog aansluiten bij de Sloveen. Pogacar probeerde wel nog van de Italiaan af te geraken, maar die gaf geen krimp en een sprint in Bergamo moest uitmaken wie het laatste monument van het seizoen op zijn naam zou mogen schrijven. Daarin stond geen maat op Pogacar, die na de Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France de kroon op het werk zette van een fantastisch seizoen. Adam Yates won uiteindelijk de sprint om de derde plaats voor Primoz Roglic.

De laatste 10 winnaars:

2012: Joaquim Rodríguez

2013: Joaquim Rodríguez

2014: Daniel Martin

2015: Vincenzo Nibali

2016: Esteban Chaves

2017: Vincenzo Nibali

2018: Thibaut Pinot

2019: Bauke Mollema

2020: Jakob Fuglsang

2021: Tadej Pogačar

Deelnemerslijst: Pogacar versus Vingegaard?

Titelverdediger Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) staat dit jaar opnieuw op de voorlopige deelnemerslijst, net zoals Tourwinnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Krijgen we een opnieuw een rechtstreeks duel zoals in de Tour? Er zijn echter genoeg kapers op de kust. Er is Julian Alaphilippe die zonder Evenepoel aan zijn zijde alleen kopman is bij Quick-Step Alpha Vinyl Team en eindelijk in een anoniem(ere) shirt van de ploeg kan rondrijden. In de ploeg van Patrick Lefevere is het uiteraard ook uitkijken naar man-van-de-streek en de runner-up van vorig jaar, Fausto Masnada. En dan zijn er natuurlijk ook de vele ex-winnaars aan de start: Vincenzo Nibali (2015 en 2017), Jakob Fuglsang (2020), Bauke Mollema (2019) en Thibaut Pinot (2018).

Wat u nog moet weten:

Afscheid van twee iconen: zowel Vincenzo Nibali (Astana) - winnaar in 2015 en 2017 - als Alejandro Valverde (Movistar) de laatste wedstrijd uit zijn carrière.

Aanvallen in de afdaling: Als er één klassieker op het lijf van Vincenzo Nibali geschreven was, dan wel de Ronde van Lombardije. Vooral zijn zege in 2015 blijft beklijven. Nibali viel aan in de afdaling van de Civiglio en reed een select groepje achtervolgers onder leiding van... Valverde op achterstand. In de trui van Italiaans kampioen stormde Nibali op de finish en won er op dat ogenblik zijn eerste klassieker ooit. Meesterdaler Nibali reed in 2020 ook op kop tijdens de bewuste afdaling waarin Evenepoel zwaar ten val kwam.

Vele namen: in het Nederlands spreken we van ‘de Ronde van Lombardije’, maar in het Italiaans gaat het over ‘il Lombardia’. De bijnaam is “La corsa delle foglie morte” of “De koers van de vallende bladeren”.

Niet de allerlaatste koers: ‘Il Lombardia’ is de laatste eendagskoers van de WorldTour, maar het is niét de laatste profkoers van het jaar: die eer valt een dag later Parijs-Tours (klasse 1.Pro) te beurt.

Italianen zijn boos: Italianen klagen steen en been over Filippo Ganna, die op de avond van Lombardije (om 20u) zijn werelduurrecordpoging heeft gepland in Zwitserland. De organisatoren vinden het zonde dat twee grote wielerevenementen op één dag worden gehouden en namen zelfs het woord “ongepast” in de mond.