Quick-Step met Alaphilippe en vijf Belgen naar Giro dell’Emilia

De renners krijgen in de buurt van Bologna een koers van bijna tweehonderd kilometer voorgeschoteld, met in de finale de beklimming van de San Luca. Die bult van net iets meer dan 2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent belooft de scherprechter te worden.

Quick-Step won dit seizoen al 46 koersen met 12 verschillende renners en trekt in Italië de kaart van Alaphilippe, die er voor de eerste keer aan de start verschijnt. De Fransman zag in Wollongong de regenboogtrui naar zijn ploegmaat Remco Evenepoel gaan. “Julian is net terug uit Australië en wil deze laatste weken van het seizoen nog iets laten zien”, klinkt het bij sportdirecteur Davide Bramati. “Maar we beschikken ook nog over andere renners die hier wel een resultaat kunnen neerzetten.”

Vorig jaar ging de zege er voor de tweede keer naar Primoz Roglic. De Sloveen was er in 2019 al eens de beste. In 2020 won de Rus Aleksandr Vlasov de Ronde van Emilia. Jan Bakelants is met een zege in 2015 de voorlopig laatste Belg op de erelijst. (belga)