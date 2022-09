In Afghanistan worden ze bewust omver gereden en dus houden Afghaanse vrouwen hun wielerkampioenschap in Zwitserland

Het Afghaanse wielerkampioenschap op de weg voor vrouwen zal op 23 oktober in Zwitserland gereden worden. In eigen land wordt het sinds de machtsovername door de Taliban niet getolereerd dat vrouwen op een koersfiets rijden.

Het kampioenschap wordt gereden rond de hoofdzetel van de Internationale Wielerunie UCI in Aigle. De elite en de beloften zullen samen twee rondes van 28,5 kilometer rijden, al worden er aparte titels uitgereikt per categorie. Er worden meer dan vijftig rensters aan de start verwacht, die allemaal Afghanistan zijn ontvlucht.

Sinds Afghanistan vorig jaar opnieuw in handen viel van de Taliban zijn de vrouwenrechten er plots helemaal teruggedraaid. Het verbod op sport is daar een van de uitingen van.

Het wordt in Afghanistan niet meer getolereerd dat vrouwen met een koersfiets rijden. Masomah Ali Zada (26), die deelnam aan de voorbije Olympische Spelen in Tokio onder de vlag van internationale vluchtelingen, ontvluchtte haar land al in 2017 omdat ze zich bedreigd voelde omwille van haar sport. Ze getuigde dat ze op training door een man moedwillig van de baan werd gereden omdat die niet tolereerde dat een vrouw op een koersfiets reed. Ali Zada en haar coach ontvingen ook geregeld doodsbedreigingen.