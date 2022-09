Politie betrapt Genkenaar tijdens drugsdeal: “Hij liet zijn achterwerk zien”

Op 1 januari 2021 zagen de agenten tijdens een patrouille twee personen op straat rondhangen, tegen de coronaregels en de avondklok in. De agenten wilden de twee mannen controleren, waarbij de Genkenaar zich agressief gedroeg. “Hij probeerde de inspecteurs te slaan. Met een beenveeg hebben de agenten hem dan tegen de grond gewerkt. Maar ook tijdens zijn aanhouding bleef hij schelden en dreigen”, aldus de procureur. “De man was bijzonder agressief, hij had wijde ogen en geen gevoel voor pijn. Hij was zwaar onder invloed van alcohol.”

Drugsdeal

Ook op 11 augustus 2022 liep het mis tijdens een tussenkomt van de politie. “Hij werd gecontroleerd tijdens een drugsdeal”, zo ging de aanklager verder. “Hij rukte zich los, deed zijn broek los en liet zijn achterwerk zien.”

De man riskeert een celstraf van zes maanden of een werkstraf van 90 uur voor zijn gedrag. De raadsman van de Genkenaar geeft de feiten toe en wijst naar de moeilijke jeugd van zijn cliënt. Ook het feit dat zijn broers in de gevangenis zaten, deed hem volgens zijn raadsman geen goed. Hij vraagt een werkstraf.

Vonnis volgt op 26 oktober.