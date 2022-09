Miljoenenstrop hangt Amber Heard boven het hoofd

Voor het beroep dat de actrice heeft aangetekend tegen de filmster heeft ze nieuwe advocaten ingeschakeld, David L. Axelrod, Jay Ward Brown en Ben Rottenborn. Elaine Charlson Bredehoft, die haar bijstond op het eerder gevoerde proces, trekt zich terug. De zittingen werden destijds live uitgezonden en Bredehoft maakte daarbij niet altijd een positieve indruk.

Het nieuwe trio denkt een kans te kunnen maken voor de rechtbank omdat er veel nieuw bewijs in het voordeel van de actrice zou bijgekomen zijn.

Toch duiken alweer nieuwe problemen op voor de actrice. Er is een geschil met twee verzekeringsfirma’s die haar kosten niet willen dekken. Heard nam advocaten in dienst die de bedrijven moeten dwingen die te dekken. Het gaat om zeven miljoen euro schadevergoeding aan Depp, en de rekening van het advocatenkantoor die inmiddels veertien miljoen euro bedraagt. Ze had zich daarvoor laten verzekeren, maar Travelers Commercial Insurance Company en New York Marine General Insurance Company komen niet over de brug met geld. Als de schadevergoeding overeind blijft, zit Heard met een rekening van ruim twintig miljoen euro.