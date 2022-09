500 deelnemers lopen mee in sfeervolle fakkeltocht voor het Mariaal jaar

Ruim 500 deelnemers liepen mee langs de zeven sfeervol verlichte vestkapellen. Bij iedere vestkapel werd even halt gehouden. Eerst klonk het verhaal van de kapel, daarna was er tijd voor een actualisatie en een kleine denkvraag. Deze Vurige Vestfakkeltocht kwam met de hulp van heel wat Peerse verenigingen tot stand. De vestkapellen werden voor de gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken. Kunstenaar Koen Lemmens stond in voor het ontwerp van de nieuwe vlaggen. De Landelijke Gilde van Peer en Samana zorgden voor een gepaste sfeervolle versiering. Langs het parcours stonden kaarsjes en er waren fakkels en lichtstaven.

Met de financiële steun van het Maïsdoolhof was ook de toren van de Sint-Trudokerk mooi verlicht met stemmige projectie. Koor Oksaal zorgde voor de muzikale omkadering met een reeks stemmige Marialiederen en een nieuw nummer voor deze editie van de Mariale Feesten op de tonen van 'Conquest of Paradise' van Vangelis. De Koninklijke Schutterij Sint Sebastiaan Grote-Brogel liep voorop en zorgde voor stemmige begeleidingsmuziek. De jeugdverenigingen waren goed vertegenwoordigd met hun vlaggen. De leden van het Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw liepen mee met de flambouwen. Na de tocht was er kans tot ontmoeting bij een drankje.

(Foto's: Bart Tilmans, Laurens Schroeyers en Els Agten)