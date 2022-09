Belgische meisjes U17 verliezen van Polen maar gaan wel door naar tweede kwalificatieronde

Thomas Jansen is bondscoach van de U17. — © Guy Puttemans

De Belgische voetbalmeisjes hebben in het Spaanse L’Alfàz del Pi (Alicante) in hun derde kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal U17 met 1-0 verloren van Polen. Ze plaatsen zich ondanks de nederlaag als derde in hun groep voor de tweede kwalificatieronde.