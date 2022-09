Karim Benzema keert terug op training bij Real Madrid: “Voel me heel goed”

“Ik ben blij om weer bij het team te zijn”, zei de Franse kapitein, in Madrid ploeggenoot van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. “Ik voel me goed en kan zondag al spelen.” Real Madrid ontvangt dan in La Liga Osasuna.

Zijn periode van inactiviteit had ook een voordeel gehad. “Ik was deze zomer laat terug van vakantie. Ik had geen goede voorbereiding. Ik heb nu de kans gehad om dat recht te zetten en voel me heel goed.”

Er staat voor de manschappen van coach Carlo Ancelotti een drukke maand oktober voor de deur. Real werkt negen wedstrijden af, waarbij drie in de Champions League. “We weten dat we elke match moeten winnen, want ze zijn allemaal belangrijk”, zei Benzema. “Iedereen wil Real kloppen, maar we zijn in vorm en klaar om verder te gaan op onze ingeslagen weg.”

Real Madrid staat met zes zeges in evenveel competitiewedstrijden op kop in La Liga. Eerste achtervolger Barcelona volgt op twee punten. (belga)