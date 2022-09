Tongenaar (25) riskeert werkstraf nadat hij collega’s bedreigt met breekmes

De twintiger uit Tongeren moest zijn spullen pakken bij zijn werkgever na een woordenwisseling en vechtpartij met een van zijn collega’s. Toen de man zijn locker leegmaakte, nam hij volgens de aanklager twee messen mee naar beneden. “Hij bedreigde zijn collega’s met een stanleymes en hij zei dat hij hun kelen zou oversnijden als ze te dichtbij zouden komen”, aldus de Tongerse procureur. “Hij werd nadien op straat aangetroffen met twee messen. Hij bekent de bedreiging, maar ontkent dat hij met een mes gezwaaid heeft.”

De aanklager vraagt voor de bedreigingen en wapendracht een werkstraf van honderd uren en een geldboete van 400 euro.

Opschorting

Volgens zijn raadsman heeft de twintiger nooit een mes in handen gehad. “Hij was heel boos en heeft geroepen tegen zijn collega’s dat ze niet in de buurt moesten komen. Maar een mes had hij niet vast, wel een multitool met tang.” Zijn advocaat vraagt de opschorting. “De minnelijke schikking van 150 euro die hem werd voorgesteld, heeft hij niet gezien. Anders had hij die wel betaald”, zo klonk het.

Vonnis volgt op 26 oktober.