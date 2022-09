Nog geen beslissing over klacht van Hasseltse actrice Sand Van Roy tegen regisseur Luc Besson

De Brugse raadkamer heeft zich woensdagochtend gebogen over de ontvankelijkheid van een verkrachtingsklacht tegen Luc Besson. De Hasseltse actrice en model Sand Van Roy legde klacht met burgerlijke partijstelling neer, maar volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen is de klacht onontvankelijk omdat de feiten zich in het buitenland afspeelden.

Sand Van Roy (34) legde in 2018 bij het Franse gerecht klacht neer tegen Luc Besson (63). De actrice verklaarde dat de Franse filmregisseur jarenlang zijn status zou misbruikt hebben om tegen hun wil seks te hebben met jonge vrouwen. Naar eigen zeggen, werd ze meermaals verkracht door Besson, onder andere in mei 2018 in een hotel in Parijs. De regisseur stelde dat ze inderdaad een seksuele relatie hadden, maar heeft elke vorm van misbruik steeds ontkend.

LEES OOK. Hasseltse actrice dient in ons land klacht in tegen Franse regisseur Luc Besson wegens verkrachting

Door het Franse gerecht werd Besson in mei 2022 uiteindelijk buiten vervolging gesteld. Na die beslissing legde Van Roy klacht met burgerlijke partijstelling neer bij een Brugse onderzoeksrechter. Het Brugse parket is echter van mening dat die klacht onontvankelijk is, omdat het Belgisch gerecht niet bevoegd is om over de kwestie te oordelen. In principe kan een verkrachting op een Belgisch slachtoffer in het buitenland wel in België onderzocht worden, maar dan zou de verdachte zich ook op ons grondgebied moeten bevinden. Voor andere misdrijven zoals moord geldt die beperking niet.

Ook meester Virginie Cottyn, advocaat van Besson, vroeg om dezelfde reden om de klacht onontvankelijk te verklaren. “Men is territoriaal gewoon niet bevoegd”, aldus meester Cottyn. Daarbij werd ook benadrukt dat de feiten in Frankrijk al onderzocht werden.

LEES OOK. Franse regisseur Luc Besson ontsnapt aan vervolging voor vermeende verkrachting Hasseltse actrice Sand Van Roy

De raadsman van Van Roy vroeg om de klacht wel ontvankelijk te verklaren of minstens om een prejudiciële vraag over de kwestie te stellen aan het Grondwettelijk Hof. “Het kan niet dat slachtoffers van verkrachting in het buitenland met een verdachte in het buitenland in de kou blijven staan”, aldus meester Joris Van Cauter. “We vragen om de verkrachting van een Belgische onderdaan ernstig te nemen.” Daarnaast meent de advocaat dat de feiten in Frankrijk eigenlijk niet onderzocht werden. “Men heeft zelfs geen vragen gesteld over haar verwondingen. Men heeft hem daar behandeld als een icoon van de cinema en niet als een verdachte van verkrachting.”

De raadkamer doet op 12 oktober uitspraak.