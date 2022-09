Het is niet enkel grappen en grollen wat de klok slaat bij de juryleden van De allerslimste mens. Zo vertelt Jan Jaap van der Wal openhartig over zijn vijfjarige zoon Tove, die een “enorme huilbaby” bleek te zijn. “We hebben ’s nachts een babyfluisteraar over de vloer gehad”, aldus de Nederlander, wat soms vrij gekke momenten opleverde.