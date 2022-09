Koning Filip bezoekt volgende week Tuinen van Waterschei

Koning Filip is op dinsdag 4 oktober te gast in de Tuinen van Waterschei, een project dat deel uitmaakt van het herstelplan van het natuurlijk watersysteem van de Stiemerbeekvallei.

In april van dit jaar nog zakten 150 ondernemers, onderzoekers en beleidsverantwoordelijken uit heel ons continent af naar de Stiemerbeekvallei voor het Europees eindcongres Connecting Nature. De stad Genk is dan ook voortrekker op vlak van het verbinden van natuurlijke en publieke ruimtes. De Tuinen van Waterschei, waar ook de Stiemerhub deel van uitmaakt in het kader van het ontwikkeling van de ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei, speelt daar een belangrijke rol in.

En dat is ook koning Filip niet ontgaan. Komende dinsdag komt hij met eigen ogen vaststellen wat daar nu allemaal gerealiseerd werd. Onder meer ook de wijze waarop ontspanning en natuurbeheer zijn samengebracht. Na een inhoudelijke toelichting krijgt de koning een rondleiding in delen van de Stiemerbeekvallei. (cn)