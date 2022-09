Worstel jij net als Natalia met verdelen van aandacht onder je kinderen? “Elk kind gelijk behandelen, is onmogelijk”

Je mag je kinderen doodgraag zien, ieder kind altijd evenveel aandacht geven is een illusie. En dat beseft ook Natalia (41), zelf moeder van twee kinderen, maar al te goed. “Toen Apollo geboren werd, wilde ik ervoor zorgen dat hij absoluut evenveel aandacht zou krijgen als zijn zus”, zegt de zangeres. “Maar dat bleek na verloop van tijd echt onmogelijk.” Het gevolg: kortsluiting in moeders hoofd. “En dat is eigenlijk voor niets nodig”, zegt klinisch psycholoog en gezinstherapeut Tim Verleyzen. “We moeten af van het idee dat we onze kinderen altijd even aandacht moeten geven.” Hoe zit dat precies?