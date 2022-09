Ook vanuit het internationaal ruimtestation ISS is de orkaan Ian heel goed zichtbaar. NASA deelde de beelden maandag via sociale media. Op dat ogenblik won de storm nog aan kracht en trok de orkaan richting Cuba, waar na de doortocht het hele elektriciteitsnetwerk van het land platlag. Intussen is Ian onderweg naar de Amerikaanse staat Florida. Miljoenen mensen kregen al het bevel of de waarschuwing om te evacueren.