Dat zal Remco Evenepoel graag horen: Giro start met tijdrit van 18,4 kilometer

Het wordt de komende maanden hét thema rond kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel: zal hij komend seizoen deelnemen aan de Ronde van Italië of de Ronde van Frankrijk? Aanvankelijk was het plan om voor de Giro te kiezen, maar door de stormachtige ontwikkeling van het 22-jarige talent gaan er steeds meer stemmen op om hem meteen in de allergrootste wielerwedstrijd ter wereld te laten starten: de Tour.

Bij Quick Step-Alpha Vinyl lijkt de voorkeur nog steeds uit te gaan naar de Giro, al klinkt het dat de beslissing pas deze winter zal worden genomen nadat de parcoursen van beide grote rondes bekend zijn.

De Giro heeft alvast een tipje van de sluier gelicht door de Grande Partenza aan te kondigen, de start van de editie van 2023. Die is spek naar de bek van Evenepoel met een tijdrit van liefst 18,4 kilometer langs de kust met op het einde een klim.

De tweede etappe is op maat van de sprinters, over een licht golvend parcours van 204 kilometer tussen Teramo en San Salvo. In rit 7 gaan de renners voor het eerst boven de 2.000m, met aankomst op Gran Sasso D’Italia (Campo Imperatore). In totaal zijn er dan 4.000 hoogtemeters te overbruggen.

Remco Evenepoel nam in 2021 al deel aan de Giro, maar moest opgeven door de gevolgen van een val. Het was toen een vraagteken of Evenepoel na zijn zware van in de Ronde van Lombardije het voorgaande seizoen klaar zou zijn om een ronde van drie weken te betwisten. Zijn basis bleek toen nog te smal. In de Giro van volgend jaar zou Evenepoel revanche kunnen nemen.