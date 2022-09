Kremlin ontkent sabotage van Nord Stream-pijpleidingen: “Voorspelbaar, dom en absurd”

Het is “dom en absurd” om Rusland ervan te verdenken achter de grote lekken in de Nord Stream-gaspijpleidingen te zitten. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gezegd. Het Kremlin noemt de lekken “ook een groot probleem voor Rusland”. De Europese Commissie sprak dinsdagavond over “sabotage”, maar daarbij werd niet expliciet naar Rusland gewezen.

Deense en Zweedse autoriteiten detecteerden dinsdag drie lekken in de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm, in de Baltische Zee: één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak dinsdagavond over een “sabotagedaad”, die de EU met de “krachtigst mogelijke reactie” zal beantwoorden.

“Het was vrij voorspelbaar” dat sommigen Rusland de schuld zouden geven, zei de Kremlin-woordvoerder. “Voorspelbaar, dom en absurd”, voegde hij eraan toe, en zei dat de lekken ook problematisch zijn voor Rusland, omdat het Russische gas dat eruit lekt “veel geld kost”. “Het hele systeem is klaar om gas te pompen, en dat gas is heel duur”, klonk het.