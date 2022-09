Plasticrecyclagebedrijf Synpet wil fabriek in Genk bouwen

Sinds 2014 werkt Synpet aan zijn procedé voor de recyclage van kunststofafval. Alle afval dat koolstof bevat, komt daarvoor in aanmerking. Dus ook plasticafval dat tot nu toe als onmogelijk of moeilijk te recycleren wordt beschouwd en vaak in verbrandingsovens of stortplaatsen terechtkomt.

Het plastic wordt met name verwerkt tot synthetische nafta (normaal een aardoliedestillaat), dat gebruikt kan worden voor de productie van nieuwe kunststoffen. Daarnaast wordt bij het proces ook aardgas, biochar en vloeibare organische meststof verkregen.

In 2016 richtte Synpet een kleine pilootfabriek op in Istanboel en nu is het klaar voor het grote werk. En daarvoor heeft het bedrijf zijn oog laten vallen op ons land. “België beschikt over een uitgebreide industriële infrastructuur en knowhow. Het ligt dicht bij de grote oliecentra en grenst aan grote Europese landen waar veel afval wordt geproduceerd. Het is echt het centrum van Europa”, zegt de Turkse CEO Cem Özsüer. Intussen verhuisde Synpat ook al zijn hoofdzetel naar Brussel.

De fabriek zal in Genk komen en de capaciteit hebben om jaarlijks zowat 180.000 ton plastic te verwerken. Het gaat om een investering van 90 miljoen euro, waarvan de financiering zo goed als rond is. Tegen eind 2024 zou de vestiging - afhankelijk van de vergunningsaanvragen en bouwwerkzaamheden - moeten opstarten. Er zou een zeventigtal mensen aan de slag kunnen gaan.

Daarnaast denkt Synpet ook al aan een tweede fabriek in België. “Daarvoor zijn we in gesprek met zowel Vlaanderen als Wallonië”, zegt Özsüer. Ook Antwerpen met zijn interessante petrochemische cluster wordt overwogen, maar de files dreigen de stad parten te spelen. “Wat Genk interessant maakt is de ligging, vlot bereikbaar via water, spoor én de weg”, luidt het.

Tot slot overweegt Synpet om op termijn ook zijn vestiging voor onderzoek en ontwikkeling van Turkije over te hevelen naar België. Dat zou extra jobs opleveren in Genk.