Dit zegt de jury over de ‘bijna’-winnaars van de Lekkerste Pizza: “De passie spatte er overal van af”

In de zoektocht naar de Lekkerste Pizza van Limburg zijn de finalisten állemaal winnaars. Onze professionele jury ging proeven bij de vijf artisanale pizzeria’s met de meeste stemmen en heeft ook een verdict klaar over de vier kandidaten die net naast de hoofdprijs grepen.

Meer dan 10.000 lekkerbekken stemden hun vijf favoriete Limburgse pizzeria’s naar de finale van onze grote pizzawedstrijd. Onze vierkoppige jury gaf hun smaakpapillen overal de kost. Dit is het juryrapport van Claudia Guarraci, Pino Guarraci en Rudi Smeets.

Juryrapport Pizza Da Maria in Maaseik: “De ontvangst door Maria, haar man en haar kinderen krijgt een elf op tien. We schuiven hier letterlijk aan tafel bij een warme Italiaanse familie. Maria tovert een pizza uit de authentieke houtoven die rijkelijk met kaas bedekt is. We zien de tomatensaus niet goed liggen, maar proeven die eindelijk wel. En of wij begrijpen waarom deze Noord-Limburgse pizzeria in de finale zit!”

Pizza Da Maria, Randstraat 2 in Maaseik. Info: www.pizzapastadamaria.business.site

Onze jury: “De ontvangst door Maria, haar man en haar kinderen krijgt een elf op tien. We schuiven hier letterlijk aan tafel bij een warme Italiaanse familie.” — © Boumediene Belbachir

Juryrapport Pizza Da Manu in Pelt: “Als ervaren pizzabakker leverde Emanuele een haast perfecte pizza af. De korst was lekker dik en krokant, net als de rest van het deeg. De tomatensaus was pittig: gekruid met extra zwarte peper. Als we dan toch een puntje van opbouwende kritiek mogen geven: die lekkere tomatensaus mocht nog net iets royaler op de pizza liggen. Ook in deze zaak spat de passie voor het vak er van af.”

Pizza Da Manu, Ringlaan 75 in Pelt. Info: www.pizzadamanu.be

Onze jury: “Als ervaren pizzabakker leverde Emanuele een haast perfecte pizza af.” — © Boumediene Belbachir

Juryrapport Tartufo Italian Foodbar in Zonhoven: “We proeven dat Linda een professional is die haar vak van de besten heeft geleerd. De dosering van deze pizza - de verhouding tussen het deeg, de tomatensaus en de kaas - was misschien wel de allerbeste. We zien hele kleine zwarte spikkeltjes in het deeg, zoals wel vaker bij pizza’s uit houtovens, maar proeven die gelukkig niet.”

Tartufo Italian Foodbar, Molenweg 77 in Zonhoven. Info: www.tartufoitalianfoodbar.be

Onze jury: “De dosering van deze pizza - de verhouding tussen het deeg, de tomatensaus en de kaas - was misschien wel de allerbeste.” — © Boumediene Belbachir

Juryrapport Il Sottereaneo in Genk: “Il Sotterreaneo heeft een piepjong en dynamisch team en een origineel concept. Mirco heeft duidelijk kaas gegeten van marketing, want het verhaal achter zijn pizzeria klopt van a tot z. De pizza margherita die we mochten proeven had een haast perfect gebakken bodem: het deeg was van topkwaliteit. Ook de tomatensaus was lekker, al mocht die misschien nog net iets pittiger. Na de pizza marghertia liet Mirco ons nog een van zijn suggesties proeven: de pizza Guanciale met krokant wangspek. Niet helemaal volgens de regels, maar voor die pizza zouden we stiekem elke week willen terugkomen!”

Il Sottereano in Genk, Haneveldstraat 19 in Genk. Info: www.ilsotterraneo.be