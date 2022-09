“Eén op vier Belgische vrouwen loopt hoger risico om borstkanker laat te ontdekken”

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Een op negen vrouwen wordt ermee geconfronteerd. Toch blijkt uit de bevraging dat de kennis van borstkanker nog ondermaats is. Drie op de tien van de ondervraagde vrouwen weten niet goed wat borstkanker precies inhoudt en een kwart weet niet waar ze betrouwbare informatie kan vinden over de ziekte.

Ook de tekenen die mogelijks kunnen wijzen op borstkanker, zijn te weinig gekend bij vrouwen, blijkt uit het onderzoek. Zo is drie vierde van de ondervraagde vrouwen ervan op de hoogte dat een knobbeltje in de borst een alarmsignaal is voor de ziekte, maar weet minder dan de helft dat dat ook geldt voor een veranderde kleur van de borst, een oneffen huid, een ingetrokken tepel of vochtverlies uit de tepel.

“De resultaten tonen dat er meer moet ingezet worden op begrijpelijke en toegankelijke informatie over borstkanker”, zegt borstchirurg Jan Lamote (UZ Brussel). “Een gezonde levensstijl met voldoende bewegen blijkt onvoldoende gekend. Het is niet altijd gemakkelijk om uit te leggen waarom bewegen, zoals wandelen bijvoorbeeld, het risico op borstkanker doet dalen.”

Om vrouwen te wijzen op de signalen, heeft Pink Ribbon een vernieuwde versie van de ‘Mammoquiz’ ontwikkeld. Daarmee kan een vrouw zelf nakijken in hoeverre ze risico loopt om borstkanker vroegtijdig te ontdekken of te missen.