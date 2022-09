Meuris en co reanimeren new wave klassiekers: “We gaan niet in het roze spelen”

Eigenlijk nooit echt weggeweest, zeker de laatste jaren niet: de populariteit en invloed van new wave. Stijn Meuris en co trekken hun puntschoenen aan en serveren je klassiekers van The Cure en co.

Het idee kwam uit de koker van Ron Reuman en zijn bureau Maandacht toen hij de New Wave Top 100 beluisterde op radio Willy. “Dat bleek ons best beluisterde programma”, zegt Meuris. “Het toont aan hoe close new wave nog bij de mensen staat die de muziek kennen van in hun jeugd. Als je één klein foutje zegt over een band of nummer, krijg je meteen achttien reacties.”

Armand Pien

En dus trekken Reuman (drums) en Meuris (zang, tamboerijn) op pad met Filip Heylens (zang, gitaar), Leen Diependaele (zang), Kris Delacourt (gitaar) en Bart Van Lierde (bas) met klassiekers van The Cure, Bauhaus, Sisters Of Mercy en Siouxsie and the Banshees. Op hun backdrop tal van iconen uit de jaren 80: Thatcher, Gorbatsjov en Reagan, weerman Armand Pien en de sticker van ‘Kernenergie? Nee bedankt!’.

Qua tijdgeest zit het, eh... snor, merken we op. “Ja, er hangt een zekere donkerte in de lucht”, zegt Meuris cynisch. “In mijn 57 jaar ben ik nooit zo dicht bij een atoomdreiging geweest als nu. Als ik terugdenk aan vroeger, toen ik elke dag 500 meter naar de bushalte wandelde om naar school te gaan, regende het altijd en was het donker en grijs. Dat klopt natuurlijk niet, maar zo herinner ik het mij. En op de radio hoorde je dan weer over een aanslag van de CCC of de Bende van Nijvel.”

(lees verder onder de Instagram post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Medley

Komen de mensen gedeprimeerd naar buiten na een concert van History of New Wave? “Nee! Het gekke is: het is donkere muziek, maar je wandelt toch blij naar buiten. Want die nummers zijn gewoon zó goed. Ik krijg daar enorme energie van. We spelen ook Belgische new wave songs die we combineren in een medley. Beats of Love van Nacht und Nebel zit erbij: een wereldsong wat mij betreft.”

Niet onbelangrijk: vestimentair? Je weet dat new wavers een zekere look hadden: zwarte kleding, puntschoenen, grijze slobbertruien, gecrepeerde haardos… “Een gevoelig punt”, zegt Meuris. We zijn voorlopig enkel zeker van de kleur.”

“Roze gaat het niet worden”, voegt Kris Delacourt eraan toe. “Het gaat om de muziek”, zegt Meuris. “Het wordt geen verkleedpartij of circus.”

Nest vol ongedierte

Nog een verhaaltje om af te sluiten: het enige Belgische optreden van The Smiths vond in Bree plaats en Meuris was daarbij. “Morrissey trad op met een bos bloemen aan zijn zij. Na de show zag ik hoe een meisje in het publiek die bos opving. Een jaar later werd dat meisje mijn lief. Toen we gingen samenwonen, haalde ze een bos gedroogde bloemen boven voor in het huis. “‘Die nest vol ongedierte komt er hier niet in’, was mijn reactie. Waarop zij antwoordde dat het de bloemen van Morrissey waren. Tja, dat veranderde de zaak natuurlijk.”

‘History of new wave’, 1/10 Palethe Pelt, 20/10 Den Ichter Oudsbergen, 4/11 Achter Olmen Maaseik, 16/11 CC De Adelberg Lommel, 19/11 De Bogaard Sint-Truiden en 24/11 Den Amer Diest. Alle data: www.maandacht.be