15-jarig meisje in elkaar geklopt in Kinepolis nadat ze jongeren aanspreekt op storend gedrag

Een 15-jarig meisje uit Gent is afgelopen vrijdag na een filmvoorstelling in Kinepolis Gent geslagen en geschopt door een groepje jongeren. Het slachtoffer had tijdens de film een opmerking gemaakt over het storende gedrag van de jongeren.

Als iemand luid chips of popcorn zit te eten tijdens de film kan dat storend zijn, maar wat eind vorige week gebeurde tijdens de vertoning van Don’t worry darling, een film met Harry Styles, was er ver over. Een groepje jongeren zette de zaal op stelten door rond te lopen, te schreeuwen en zelfs een handstand te doen.

Dat zorgde voor ergernis bij heel wat aanwezigen. Onder anderen een meisje van 15 jaar sprak de oproerkraaiers aan. Dat volwassen gedrag bleef niet ongestraft. In Het Laatste Nieuws getuigen de ouders van het kind anoniem: “Na de film is onze dochter meermaals geslagen, waarna ze op de grond viel. Zelfs toen bleven ze schoppen. Onze dochter had een gezwollen oog en een open wonde aan haar hoofd.”

Camerabeelden

De Gentse politie kan alleen bevestigen dat er agenten ter plaatse kwamen en dat de vader van het slachtoffer aangifte heeft gedaan. Kinepolis betreurt het incident, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos: “We waren niet op de hoogte van het incident in de zaal. Er is altijd security in het gebouw, net als een ploeg medewerkers. Tijdens de voorstelling is helaas geen melding gemaakt van de gebeurtenissen.”

Toen de situatie in de gang net buiten de zaal escaleerde, is een veiligheidsagent, samen met iemand van Kinepolis, meteen ter hulp gesneld. “Die hebben zich in eerste instantie bekommerd om het meisje. De verdachten zijn meteen weggelopen”, zegt Van Troos. “We verlenen uiteraard onze medewerking aan de politie. Onze camerabeelden hebben we overgedragen.”

10 zalen

Van Troos benadrukt nog dat Kinepolis zijn bezoekers een fijne tijd wil bezorgen in veilige omstandigheden. “We hebben altijd ingezet op veiligheid. In de Gentse vestiging zijn tien zalen en het is voor één veiligheidsagent niet mogelijk om overal tegelijk aanwezig te zijn, idem voor de ploeg medewerkers. We gaan intern bekijken welke lessen we moeten trekken. Storend gedrag mag steeds worden gemeld. Het is in het verleden nog gebeurd dat we bezoekers uit de zaal hebben gehaald.”

Aan Het Laatste Nieuws vertellen de ouders van het slachtoffer nog dat ze ondertussen een advocaat in de arm hebben genomen omdat ze zich aan hun lot overgelaten voelen. Ondanks haar verwondingen is het meisje dinsdag opnieuw naar school gegaan. “Dit is geen normaal gedrag. Moeten wij als ouders nu altijd het ergste vrezen wanneer onze kinderen zich willen amuseren in het centrum van de stad?”