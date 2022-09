Jester opent in C-mine een Genks droomland … al zijn er ook valstrikken

Jester is het verbond tussen enerzijds CIAP - het cultuurhuis dat hedendaagse beeldende kunst toont - en Flacc, werkplaats voor kunstenaars. In het verleden was het niet altijd zo dat kunstenaars die in Flacc hun ding kwamen doen, toonden waarmee ze bezig waren. Daar maakt huidig directeur Orlando Maaike Gouwenberg komaf mee: er moet iets getoond worden. In welke vorm, dat beslissen de kunstenaars zelf. Ze plant vanaf januari ook een aanbod aan films. Jester komt in een nieuw gebouw te liggen aan C-mine. Normaal gezien zou dat er volgend jaar moeten zijn.

Nu kan je alvast onder de indruk geraken van een monumentaal werk van Marie Zolamian, een Libanese die op 15-jarige leeftijd naar België verhuisde. ‘Droomland’ is een énorm groot en kleurrijk schilderij dat vlak naast de toegang van C-mine expeditie te zien is. Op het doek bevestigde ze tal van kleinere schilderijen en keramieken figuren. Zolamian maakte het ter plekke en verdiepte zich eerst in de geschiedenis van Genk: hoe het ooit een hotspot was voor landschapsschilders, hoe de industrie opkwam....

Ze trekt dat verhaal veel breder open: een aantal elementen in het werk omschrijft ze als valstrikken. Er zitten verwijzingen in naar de klimaatopwarming, het instorten van ons (bio)systeem. Vandaar de vele vogels die het moeilijk hebben. En de mensen? Die kijken toe van buiten het kader: ze zitten niet meer in dit naïef aanvoelende, maar straf gecomponeerde en geschilderde droomland. Nog tot 11 december.

Het Braziliaanse duo Erica Ferrari en Ana Catarina Mousinho bouwde een staketsel aan de plek waar het nieuwe gebouw komt. — © Luc Daelemans

Doe het zelf

Zelf aan de slag? Dat kan bij het Memory-Lab Pavilion van het Braziliaanse duo Erica Ferrari en Ana Catarina Mousinho. Ze bouwden een staketsel aan de plek waar het nieuwe gebouw komt. Aan jou om dat te vullen. De dames geven een aantal workshops waarbij ze proberen onderliggende gevoelens in je lichaam los te weken via artistieke bewegingen. Met dans, grafiek en sculpturen.

Een aantal workshops zijn open voor publiek, een aantal liggen al vast met ex-medewerkers van Ford Genk, voormalige mijnwerkers en een groep keramisten. Er wordt gewerkt met gerecycleerd plastic en alle werken krijgen een plaats in het paviljoen. Ferrari en Mousinho focussen daarbij extra op vrouwen. “Hun rol wordt vaak vergeten in de geschiedenis. Van hen zie je nauwelijks standbeelden of lees je weinig. Wij vinden het belangrijk om de onderliggende gevoelens die ze daarbij ervaren, los te kunnen weken met een artistiek project.”

‘Droomland’, Marie Zolamian, elke weekdag (buiten maandag) t.e.m. 11/12 van 10-17 uur, C-mine Energiegebouw in Genk.

‘Memory-Lab Pavilion’, Erica Ferrari en Ana Catarina Mousinho, elke dag t.e.m. 15/10, grasplein achter LUCA School of Arts, C-mine in Genk. Info: www.jester.be