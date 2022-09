Maryna Zanevska stoot in Parma door naar de kwartfinales

Maryna Zanevska (WTA 97) heeft zich geplaatst voor de derde ronde (kwartfinales) van het WTA 250-toernooi in het Italiaanse Parma. De 29-jarige Zanevska versloeg in haar tweede ronde de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 91) na één uur en zestien minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-3).

In de kwartfinales treft Zanevska de winnares van het duel tussen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 114) en het Griekse topreekshoofd Maria Sakkari (WTA 7). Zij spelen later op de dag nog tegen elkaar.

Zanevska is de enige Belgische in Parma in het enkelspel. In het dubbelspel trad Kimberley Zimmermann aan. De 26-jarige Brusselse vormde, samen met de Hongaarse Anna Bondar, het eerste reekshoofd. Ze verloren woensdag echter meteen hun eerste ronde van het Pools-Tsjechische duo Paula Kania-Chodun/Renata Voracova. Het werd 6-4 en 6-3. Zimmermann en Bondar wonnen vorige week samen nog het WTA 125-toernooi in Boedapest.

