Eén jaar geleden verhuisd vanuit Italië, nu openen Debora en Rosanna pizzeria in Bocholt

Eén jaar geleden verhuisden de zussen Debora (29) en Rosanna (43) Iodice samen met Debora’s vriend Yves Bloemen van het Italiaanse Sorrento naar Bocholt. “Door corona verloren mijn vriend Yves en ik onze job in de toeristische sector”, vertelt Debora in perfect Nederlands. Al was de keuze voor Bocholt niet evident. “Samen met mijn zus Rosanna hebben we onze woning in Sorrento verkocht om in Bocholt in onze toekomst te investeren.”

De zussen zijn erg gecharmeerd door de Noord-Limburgse gemeente. De joviale Bocholtenaar deed de rest. Ondertussen verfijnden Debora en Rosanna ook hun kook- en bakkwaliteiten en openden ze hun pizzeria achter het gemeentehuis in Bocholt. “De basis van onze keuken zijn verse Italiaanse producten”, zeggen de zussen. “Niet te vergeten zijn de minder bekende, maar lekkere Italiaanse wijnen uit het zuiden. We bieden alleen dagverse en huisgemaakte pizza’s en pasta’s aan, niets komt uit de diepvries.”

In het Italiaans restaurant zijn voorlopig een tiental zitplaatsen voorzien. Ook afhalen is mogelijk na een telefonische bestelling. “Ook voor een feestje met Italiaanse gerechten bij je thuis kan gezorgd worden”, zegt Yves. De menukaart is beperkt en dat is een bewuste keuze. “Er zijn pizze classiche en pizze gourmet die we aanvullen met panuozzo, rosticceria en dolci. Ook klanten die geen pizza eten, zullen dus niet met honger buiten gaan.”

Praktische info

Sapori di Napoli, pizza en pasta

Uitbaters: Debora, Rosanne Iodice en Yves Bloemen

Cornelius a Lapideplein 21, 3950 Bocholt

Tel: 0472/53.56.28, e-mail: saporidinapoli.bocholt@gmail.com

Open: Woensdag tot zondag van 16.30 tot 20 uur, maandag en dinsdag gesloten