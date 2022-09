Ondertussen geniet Wout van Aert van vakantie in Australië, waar hij iets te vieren heeft

Terwijl Remco Evenepoel en co. dinsdag terugkeerden in België met de regenboogtrui bleef Wout van Aert samen met zijn vrouw Sarah De Bie en zoontje Georges achter in Australië om daar te genieten van vakantie. En het koppel had iets te vieren, want ze zijn tien jaar samen. “10 jaar liefde vieren in de Blue Mountains”, schreef Sarah De Bie op Instagram.