Waarom geen enkele Belgische film je toont wat het fantastische ‘Rebel’ van Adil en Bilall doet

Kamal (Aboubakr Bensaihi) wordt ontvoerd door IS, maar vindt onverwacht troost in ‘Rebel’. — © KFD

Volgens Adil El Arbi en Bilall Fallah kostte Rebel 9 miljoen euro, maar het lijkt wel een Hollywood-productie van 30 miljoen dollar. Dat is niet zo’n verrassing. Hun geniale cameraman Robrecht Heyvaert (Patser, Bad Boys for Life, Torpedo, Zillion) toverde immers de meest zwierige shots vol kinetische energie voor zijn lens.

Bilall Fallah en Adil El Arbi op het Filmfestival in Cannes afgelopen lente. — © AFP

Maar Rebel maakt ook indruk door de inhoud. Het oorlogsdrama evolueert naar drie verhaallijnen. Er is de centrale narratief van Kamal die besluit om naar Syrië te trekken om er de slachtoffers van president Bashar Al-Assad te ondersteunen. Hij wordt ontvoerd door IS. Intussen wordt zijn jongere broertje Nassim gebrainwasht door een laffe ronselaar. In de derde verhaallijn volgen we de wanhopige moeder (Lubna Azabal) van Kamal en Nassim. Rebel had een heel klassiek oorlogsdrama kunnen worden, maar Adil en Bilall geven de prent een enorme frisheid mee.

IS maakt een gruwelijke propagandafilm in ‘Rebel’. — © RR

De mix van oorlogsgeweld en familiedrama wordt uitvergroot door een laagje exploitation. Maar het zijn vooral de originele en knap gechoreografeerde rapmusicalnummers die Rebel zo uniek maken. Ze sturen de extreme emoties die je voelt bij de aangrijpende scènes een heel andere richting uit. Zien! (cc)

‘Rebel’ speelt vanaf 5 oktober in de bioscopen