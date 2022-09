Het aantal Genkies op training loopt gestaag op. Intussen zijn het er, met de terugkeer van Vandevoordt en Preciado, al 16. Maar er ontbreken nog een tiental pionnen. El Khannouss is wel in Genk neergestreken, maar werkt een individueel programma af. Idem voor de revaliderende Paintsil. Over de knieblessure van Samatta is er voorlopig geen nader nieuws.

