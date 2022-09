Op zoek naar een nieuwe woning? Met deze tips voorkom je dat je een miskoop doet

Klachten over vocht, schimmel en instortende plafonds: er is een onderzoek gestart naar de Antwerpse vastgoedontwikkelaars Made Estate en Winvest. Tientallen kopers, gecharmeerd door hun historische panden die op het eerste gezicht stijlvol gerenoveerd zijn, trekken aan de alarmbel. Hoe vermijd je dat je in een gelijkaardige positie terechtkomt? Hoe kan je weten of het vastgoed dat je koopt wel in orde is? En hoe voorkom je dus dat je een kat in een zak koopt? Experts geven raad.