Dit is de derde finalist van de Lekkerste Pizza van Limburg: “Ik verloor mijn job en begon een pizzeria”

Maria Ricceri noemt haar pizzeria een uit de hand gelopen hobby. “Toen ik zes jaar geleden mijn job verloor, stimuleerde mijn man Giuseppe mij om van mijn passie mijn beroep te maken. We hebben beiden Italiaanse roots en houden van lekker eten en koken. Ook mijn zoon Diego en dochter Chiara werken mee. Wie wil, kan bij ons in de zaak blijven eten, maar dan wel in een erg huiselijke sfeer. Er staat één grote tafel waar klanten zich rond kunnen installeren. We willen een grote Italiaanse familie zijn.”

Naast pizza’s maken Maria en haar familie nog andere Italiaanse delicatessen. ”Denk maar aan artisanale pasta’s, arancini’s en antipastoschotels. En ook glutenvrije pizza’s en pasta’s zijn voor ons geen enkel probleem.”

Hoe vaak eet je pizza? “Wij eten veel pizza’s! Toch zeker drie à vier keer per week, onder het mom ‘nieuwe producten uittesten’.”

Beste pizza op de kaart? “Onze huispizza Maria de Dorne, met tomatensaus, mozzarella, champignons, ui, paprika, spek en salsiccia fresca. Een soort van boerenpizza als referentie naar het boerendorp waarin we wonen.”

Pizza Hawaï? “Een Pizza Hawaï wordt bij ons niet gemaakt. Onze klanten weten dat we vasthouden aan traditionele recepten.”

Juryrapport? “De ontvangst door Maria, haar man en haar kinderen krijgt een elf op tien. We schuiven hier letterlijk aan tafel bij een warme Italiaanse familie. Maria tovert een pizza uit de authentieke houtoven die rijkelijk met kaas bedekt is. We zien de tomatensaus niet goed liggen, maar proeven die eindelijk wel. En of wij begrijpen waarom deze Noord-Limburgse pizzeria in de finale zit! Kiezen wordt moeilijk.”

De winnaar van de Lekkerste Pizza van Limburg ontdek je zaterdag 1 oktober in ons weekendmagazine Goesting of in onze nieuwsapp.

Da Maria, Randstraat 2 in Maaseik. Info: www.pizzapastadamaria.business.site