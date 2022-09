Lummense school wint optreden van Camille: “Iedere klas mocht met haar op de foto”

Camille gaf woensdag een optreden van 30 minuten in De Wegwijzer, de kleuter- en lagere school aan het Gemeenteplein in Lummen. Van liefst 1.513 basisscholen - een record - won de Lummense school door loting de hoofdprijs, een optreden van Camille.

In heel Vlaanderen en Brussel kwamen vandaag veel kinderen in de outfit van hun sportclub naar school. Dat gebeurde in het kader van de jaarlijkse actie ‘Breng je sportclub naar school’. Liefst 47% van de basisscholen namen deel aan dit initiatief. Sport Vlaanderen en MOEV willen met deze actie de lokale sportclubwerking in de aandacht plaatsen en op die manier meer kinderen hun weg laten vinden naar de sportclubs.

© Koen Luts

Uit onderzoek bleek dat vriendjes een belangrijke factor zijn in de keuze voor een sport en sportclub. Directeur Jan De Wit van De Wegwijzer: “Zoals altijd zwaaide de schoolpoort open om 8.25 uur, maar nu klonk er meteen muziek. Alle leerlingen waren gekleed in sporttenue en de leerkrachten droegen zelfs zweetbandjes voor de zware inspanningen op deze speciale dag. Zij oefenden met de leerlingen om mee te dansen en te zingen met de hit Vuurwerk van Camille. Er werd luidkeels meegezongen en de kinderen en leerkrachten genoten van het optreden dat een halfuur duurde. Daarna werd er van elke klas een foto gemaakt samen met Camille”, aldus directeur De Wit.

© Koen Luts

© Koen Luts

© Koen Luts

© Koen Luts