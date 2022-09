Nieuw medicijn remt ziekte van Alzheimer “aanzienlijk” af

Een nieuw medicijn remt de ziekte van Alzheimer aanzienlijk af. Dat wijzen de resultaten van een grootschalige klinische proef uit, zo maakten de ontwikkelaars bekend. Het gaat om de farmabedrijven Eisai (Japan) en Biogen (VS).

Het geneesmiddel lecanemab verminderde de cognitieve achteruitgang van patiënten met alzheimer in een vroeg stadium in achttien maanden tijd met 27 procent, vergeleken met patiënten die een placebo toegediend kregen. Lecanemab verwijdert het eiwit amyloïde, waarvan het samenklonteren in de hersenen volgens wetenschappers de oorzaak zou kunnen zijn van alzheimer.

Er zijn ook wel veel bijwerkingen. Zo kreeg 21,3 procent van de patiënten die lecanemab toegediend kregen, hersenzwellingen of -bloedingen, tegenover 9,3 procent in de controlegroep. De meesten van hen waren wel asymptomatisch: maar 2,8 procent van de patiënten die het medicijn namen, vertoonden symptomen van hersenzwelling.

Het nieuwe medicijn is een belangrijke mijlpijl voor het onderzoek naar alzheimer. De Alzheimer’s Association, een Amerikaanse ngo die onderzoek naar de ziekte financiert, reageert tevreden op de bevindingen. “Dit zijn de bemoedigendste resultaten tot nog toe in klinische proeven die de onderliggende oorzaken van alzheimer behandelen”, luidt het.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA startte eerder al met een evaluatieproces waardoor lecanemab versneld goedgekeurd zou kunnen worden. Tegen eind maart zullen Eisai en Biogen een volledige goedkeuring aanvragen in de Verenigde Staten en ook in Japan en Europa aanvragen indienen, zo zeggen de bedrijven.