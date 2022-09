Neos Leopoldsburg zit niet stil

"In het Thorpark genoten we op een zonovergoten dag van prachtige uitzichten", klinkt het bij de Neos-leden. "Helaas was het voor sommigen te zwaar om bovenop de terril te geraken, maar dat stoorde niet, want er was onderweg genoeg te zien. Afsluiten deden we met een lekkere koffie en pannenkoeken in themacafé van KFC Genk."

Op 13 september volgden de leden de monoloog 'Moederpijn' van Karin Jacobs. "Een niet te onderschatten probleem, want er zijn meer mensen dan je denkt die aan hypochondrie lijden en te veel pillen slikken", klinkt het. "Na de voorstelling kon er bijgepraat worden bij een koffie en gebak of een glaasje."