Damien brengt een ode aan Rob de Nijs

Dat Damien Notelaers graag zingt, is algemeen geweten in Hoeselt en omstreken. Sinds jaar en dag gaat deze vrolijke, gepensioneerde plakker zingend door het leven. Enkele decennia geleden nam hij al succesvol deel aan de VTM Soundmix Show. Met een imitatie van zijn jeugdidool Rob de Nijs kon hij de jury overtuigen. Hij haalde de halve finale in dit druk bekeken tv-programma. Niettegenstaande hij een tijdje optrad in een coverband, droomde Damien van een heus optreden met een live band voor familie en vrienden in de schouwburg van Hoeselt.

Na de laatste tournee ’t is mooi geweest nam Rob de Nijs na meer dan een halve eeuw afscheid van het podium. De perfecte timing voor Damien om een ode aan Rob de Nijs te brengen. Goede vriend Bart Verjans hielp Damien om het hoogste puntje van zijn bucketlist af te vinken. Ze zochten steengoede muzikanten en backing vocals om de tribute band te vervolledigen. In een mum van tijd was de voorstelling uitverkocht en werd een datum geprikt voor een extra editie.

Vorige donderdag én vrijdag kon een volle zaal genieten van het herkenbare stemgeluid van deze sympathieke zanger. Nummers als Het werd zomer, Malle Babbe, Zondag en Banger hart brachten sfeer en ambiance op het podium en in het publiek. De fans van Rob de Nijs én van Damien Notelaers genoten van dit unieke optreden. De ogen van de bandleden glinsterden van plezier. Het enthousiasme van de lokale zanger kon iedereen bekoren. En Damien? Hij glom van trots. In het publiek werden trouwens onder meer Guido Belcanto en Liliane Saint-Pierre gespot.