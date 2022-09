Klaar voor Dwars door Hasselt? Tien prachtige looproutes om nog een laatste keer te trainen

Voor wie graag nog een extra training inlast voor Dwars door Hasselt, tippen we tien mooie looproutes in de Limburgse natuur. — © Visit Limburg/R. Reynders

Op zondag 9 oktober kan je je beste loopbeentje weer voorzetten tijdens Dwars door Hasselt. Voor wie graag nog een extra training inlast, tippen we tien mooie looproutes in de natuur. Ga je voor 3, 5, 10 of 15 km? Smeer de kuiten alvast maar in.