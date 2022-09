Einde seizoen bij windsurfclub Sirocco Paal

Windsurfclub Sirocco heeft de wind in de zeilen. Zeker nu de jongeren ook komen opzetten. Tijdens 7 clubwedstrijden op de Paalse plas werden er telkens 3 of 4 manches gesurft om de beste 3 mee te nemen in het klassement. Onder een goede wedstrijdleiding van Linda en Guido verliep alles vlot. Na de slotwedstrijd werd het eindklassement bekendgemaakt en de 3 laureaten gehuldigd. Op de 1ste plaats eindigde Jos Volders, 2de werd Joery Gijbels en 3de Gunther Noten. Het seizoen is voorbij en naar goede traditie werd er weer een lekkere barbecue georganiseerd voor de surfers en hun familie.