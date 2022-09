Zomerbar in Kolmenpark in Tessenderlo

De kinderen konden hun hartje ophalen in de natuur terwijl de volwassenen konden genieten van een al dan niet Loois gebrouwen biertje, biowijnen en fruitsappen. Met een muzikaal intermezzo van RontheMon en een optreden van enkele mooie stemmetjes uit het publiek was het fijn vertoeven onder de bomen van het omstreden Kolmenpark. De opkomst was geweldig en een fijne ruggensteun. Het actiecomité houdt eraan om de gemeente te blijven wakker schudden dat dit gebied waardevol is en groen moet blijven. Geen megaverkaveling, geen nodeloze bouwwerken, geen kaalkap! Het actiecomité kreeg ook een bezoekje van een delegatie van Grootouders voor het Klimaat, die de strijd voor dit gebied steunt. Ook bos+, Greenpeace Belgium en vele anderen strijden mee.