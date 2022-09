Trainers en begeleiders G-Sport Maasland houden geslaagde teambuilding

Organisator Luc Ramaekers had als g-tennis/padel /voetbal verantwoordelijke het lumineuze idee opgevat om de trainers van g-voetbal Maasmechelen en g-tennis/padel Maasmechelen onder te dompelen in de wonderbaarlijke wereld van padel.

Zaterdag 10 september stond bij menig trainer van de g-voetbal en g-tennis/padel G-Sport Maasland in 't rood gekleurd. Lima Maasmechelen en Cafetaria Break Point stelden hun padelaccommodatie ter beschikking. Na een deskundige uitleg van trainer Maarten en Luc gingen ze aan de slag en bij sommigen was dat letterlijk te nemen. Het was een fantastische ervaring en een zeer aangename activiteit. Na 2 uren padellen, zweten en zware inspanning was het hoog tijd om het culinaire luik te starten. Chef kok Angelo had een geweldig pasta/pizzafestijn voorzien met aangepaste wijn. De aangename avond werd afgesloten met de belofte om dit nog eens te doen.