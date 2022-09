Buurtbar brengt mensen samen voor een gezellige babbel in Corsala

Het sociale project wil zich daarbij heel specifiek inzetten om alleenstaande, oudere buurtbewoners te betrekken in hun buurt om sociaal isolement te voorkomen. Oasis vzw werkt hiervoor samen met buurtbewoners, vrijwilligers en lokale partners. Gisteren hield de leuke caravan van de Buurtbar halt van 10u00 tot 16u00 aan Corsala en dat was lang geleden. Het was de bedoeling deze weer te laten doorgaan op de parking van Corsala maar door de weersomstandigheden moetens ze verhuizen richting cafetaria. En dat was een groot succes. Veel buren konden alzo kennis maken met de bewoners van het woonzorgcentrum het dagverzorgingscentra en de assistentiewoningen. Enkele buren dansten zelfs met de bewoners. Het was weer een heel geslaagde en fijn georganiseerde dag, voor de bewoners en buren.