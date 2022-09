Argentinië verlengt het contract van succescoach Lionel Scaloni

LEES OOK: Lionel Messi geeft handtekeningen aan veldbestormer en tegenstanders van Jamaica

Afgelopen nacht won Argentinië in New Jersey (Verenigde Staten) nog een oefenduel tegen Jamaica met 3-0. De Argentijnen zijn sinds 2019 35 wedstrijden (26 zeges en 9 draws) op rij ongeslagen en naderen zo het record van Italië, dat tussen 2018 en 2021 37 duels zonder nederlaag bleef.

Scaloni nam in 2018 als bondscoach over van Jorge Sampaoli, die op het WK in Rusland uitschakeling in de achtste finales niet kon voorkomen. Scaloni was bij dat WK al aanwezig als assistent. Onder zijn leiding won Argentinië in 2021 de Copa América.

Argentinië neemt het op het komende WK voetbal in Qatar (20 november-18 december) in groep C op tegen Saoedi-Arabië, Polen en Mexico.

