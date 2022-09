Oplossing gevonden voor influencers die thuisadres niet willen vermelden op sociale media

Afgelopen zomer was er heel wat te doen rond de omzetting van een oude Europese richtlijn uit 2000 die stelt dat online ondernemingen hun vestigingsadres duidelijk en rechtstreeks moeten vermelden op het kanaal waarop ze communiceren. Hoewel het fenomeen in 2000 nog niet bestond, is het wel duidelijk dat influencers – wanneer zij op regelmatige basis commerciële posts delen met hun volgers – onder deze regelgeving vallen. “Het idee achter deze regelgeving is dat iedereen die online zaken doet, even aanspreekbaar en traceerbaar moet zijn als iemand die offline zakendoet”, aldus het kabinet van De Bleeker. “Wanneer je met andere woorden als consument niet tevreden bent over je online aankoop of dienstverlening, moet je in staat zijn om ergens aan te kloppen zoals je dat ook bij een fysieke winkel of fysiek kantoor zou doen.”

Toen de Economische Inspectie die regelgeving deze zomer echter strenger begon te handhaven, maakten vele influencers zich zorgen over hun privacy: aangezien de meesten ondernemen vanop hun thuisadres, hadden zij geen andere keuze dan dat adres te vermelden.

Volgens staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker was dit “een duidelijk geval van oude regels die soms wringen met nieuwe fenomenen”. Daarom werd gezocht naar “een concrete, praktische en pragmatische oplossing”. Twee bedrijvenfederaties, BeCommerce en Feweb, zullen een bedrijvencentrum openen waarop influencers zich kunnen vestigen. Dat vestigingsadres kunnen zij dan vermelden op hun socialemediakanalen. Hierdoor vermijden ze dat je hun thuisadres in één oogopslag kan zien wanneer je hun profiel opent.