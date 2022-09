Antwerp Giants vanavond in halve finale kwalificaties FIBA Europe Cup tegen Petrolina AEK

Antwerp Giants neemt het vanavond (17 uur) in Kosova en in de kwalificaties van de FIBA Europe Cup op tegen het Cypriotische Petrolina AEK. Bij winst volgt vrijdag de finale tegen het Duitse Göttingen van coach Roel Moors (ex-Giants) of het Portugese Sporting CP Lissabon.

Antwerp Giants zit rechtstreeks in de halve finale van de kwalificaties FIBA Europe Cup. De Giants arriveerden maandag in Kosovo en zagen dinsdagavond de kwartfinale tussen Petrolina AEK en het IJslandse Thor Thorlakshofn. De Cyprioten wonnen met 77-68 en nemen het vanavond dus tegen Antwerp Giants op. Nog in poule A het Duitse Göttingen van coach Roel Moors (ex-speler en coach van Antwerp Giants) en assistent-coach Olivier Foucart. De Duitsers wonnen hun kwartfinale met 76-62 van het lokale BC Trepca. In de halve finale neemt Göttingen het tegen het Portugese Sporting CP uit Lissabon op. Een eventuele finale vrijdag tussen Antwerp Giants en het Göttingen van coach Roel Moors is dus mogelijk.

Van de vier poules van de kwalificaties van de FIBA Europe Cup zijn de groepswinnaars en drie van de vier finalisten geplaatst voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Met vice-kampioen Kangoeroes Mechelen zit alvast één Belgische ploeg in de groepsfase. De Maneblussers zitten in poule E met al zeker het Roemeense Oradea en nog twee ploegen uit de kwalificaties van de FIBA Europe Cup en de Champions League

Beker van België: Kangoeroes Mechelen vanavond naar derdeklasser Quaregnon

Kangoeroes Mechelen werkt vanavond de 1/16de finales van de Beker van België bij derdeklasser Quaregnon af. Tot nu toe heeft geen enkele eersteklasser zich laten verrassen in de Belgische Cup. Antwerp Giants won met 88-94 in Kortrijk Spurs, Charleroi met 64-89 bij Neufchateau, Bergen met 69-88 in Guco Lier (kampioen tweede klasse), Brussels met 77-90 in Falco Gent, bekerwinnaar Limburg United met 82-108 in Ieper, Okapi Aalst met 73-99 in Basket@Sea Gistel, Luik met 66-91 in Gembo en Leuven Bears zegevierde met 61-106 van Oxaco. Kampioen Oostende werkt zijn 1/16de finales van de Beker van België zaterdag(20u45) bij tweedeklasser LDP Donza af.