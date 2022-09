VIDEO. Lionel Messi geeft handtekeningen aan veldbestormer en tegenstanders van Jamaica

Een bijzonder tafereel was het toen tijdens de wedstrijd een fan het veld opliep richting Messi en de stervoetballer doodleuk inging op zijn verzoek om een handtekening.

Na de wedstrijd was het aan de staf van Jamaica om bij Messi om handtekeningen en selfies te vragen.

Bondscoach Lionel Scaloni had Messi aanvankelijk rust gegeven. De Argentijnse spelverdeler had voor de oefeninterland tegen Jamaica last van griepsymptomen. Manchester City-aanvaller Julián Álvarez had de Argentijnen al in de 13de minuut op voorsprong gebracht. Messi kwam in de tweede helft in het veld en was in de slotfase in de 86ste en 89ste minuut trefzeker, zijn tweede goal kwam uit een vrije trap. De sterspeler had afgelopen weekend ook al twee keer gescoord tegen Honduras.

Messi komt door zijn twee doelpunten op 90 treffers voor Argentinië in 164 wedstrijden. De ploeg van Scaloni is sinds 2019 35 wedstrijden (26 zeges en 9 draws) op rij ongeslagen. Dat zijn er maar twee minder dan de recordreeks van Italië (2018-2021) van 37 wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Messi is de vijfde speler in de geschiedenis van het voetbal die honderd overwinningen kan behalen met zijn nationale ploeg. Enkel de Spanjaarden Sergio Ramos (131 zeges in 180 matchen) en Iker Casillas (121 zeges in 167 matchen), de Portugees Cristiano Ronaldo (112 zeges in 189 matchen) en de Mexicaan Andres Guardado (101 zeges in 177 matchen) gingen hem vooraf.

Argentinië neemt het op het komende WK voetbal in Qatar (20 november-18 december) in groep C op tegen Saoedi-Arabië, Polen en Mexico.

Bij Jamaica stonden met Leon Bailey (ex-Genk) en Shamar Nicholson (ex-Charleroi) twee oude bekenden van de Jupiler Pro League aan de aftrap. (belga)