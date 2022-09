Centrumsteden komen in opstand tegen Vlaamse begrotingsplannen: “Het water staat ons aan de lippen”

De dertien Vlaamse centrumsteden verenigen zich in hun roep om extra centen en voeren de druk op minister-president Jan Jambon nog wat op. Dat schrijft De Standaard. “Het water staat ons aan de lippen. En als dat bij de centrumsteden zo is, dan is dat bij alle 300 Vlaamse steden en gemeenten zo”, reageerde Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, bij Radio 1.

In het Antwerpse stadhuis staken de dertien centrumsteden dinsdagmorgen de koppen bij elkaar. Het belangrijkste punt op de agenda: de zorgwekkende financiële situatie van de lokale besturen. Voor het eerst spreken de dertien burgemeesters gezamenlijk hun ongenoegen uit over de ontwikkelingen in de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze eisen meer geld om de putten van de energiecrisis te dempen.

De centrumsteden vragen om het gemeentefonds volledig op te trekken tot het niveau van de inflatie. Dat fonds is dit jaar goed voor bijna 3 miljard euro en wordt onder meer verdeeld op basis van het inwonersaantal. Zo krijgt Antwerpen ongeveer 783 miljoen, Gent 391 miljoen, Brugge 88 miljoen en Leuven 68 miljoen. Nu wordt dat bedrag jaarlijks 3,5 procent geïndexeerd, maar dat volstaat volgens de burgemeesters niet langer.

Op de radio zei Dries dat bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen de piste op tafel zou liggen om het gemeentefonds de komende drie jaar 100 miljoen euro extra toe te stoppen. “Maar het zou niet slecht zijn mocht dat structureel zijn, en dus ook na 2025 doorlopen, en bovendien cumulatief: het eerste jaar 100 miljoen euro, dan 200 miljoen, dan 300 miljoen. Zo kunnen we een sprong voorwaarts doen, om daarna terug te vallen op de vaste groeivoet. Op die manier kunnen we de moeilijke jaren doorkomen en in de toekomst een gezonde financiering behouden.”

Dries benadrukt dat de centrumsteden zich met hun vraag om extra structurele financiering zowel tot de Vlaamse als tot de federale regering richten. “Het water staat ons aan de lippen. En als dat bij de centrumsteden zo is, dan is dat bij alle 300 Vlaamse steden en gemeenten zo. Vandaar dat wij dit signaal willen geven, maar dat wij ook inspanningen doen om deze tijden door te komen.”